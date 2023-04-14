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Гораздо заразнее, чем Кракен: нетипичный симптом нового Covid-варианта Арктурус

14 апреля 2023, 12:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
науковці
Источник: Depositphotos

Как сообщили представители Национальной службы здоровья Великобритании, в стране официально зарегистрирован новый вариант коронавируса, получивший название АрктурусРечь идет об около 100 случаях заболевания.

По словам экспертов, новый штамм коронавируса впервые был отмечен в Индии. Арктурус оказался настолько заразным, что в штатах Харьяна и Керала снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах.

Новый штамм повлек за собой увеличение количества инфекций в стране примерно на 281% в течение 14 дней.

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Министерство здравоохранения Индии уже начало тестировать больницы, чтобы выяснить, насколько они готовы справиться с возможным наплывом пациентов.

Как отмечают индийские инфекционисты, наряду с типичными симптомами лихорадки и кашля, пациенты также страдают от нехарактерного для Covid-19 симптома — зудящего конъюнктивита.

Всемирная организация здравоохранения уже сосредоточила внимание на новом варианте Омикрона XBB.1.16., Арктурус. Первые исследования показывают, что штамм может быть в 1,2 раза более заразным, чем предыдущий вариант Кракена. Однако пока нет доказательств того, что он приводит к более тяжелому течению болезни.

Источник
Mirror
Теги
Коронавирус Covid-19
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