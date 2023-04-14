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Набагато заразніше, ніж Кракен: нетиповий симптом нового Covid-варіанта Арктурус

14 Квітня 2023, 12:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
науковці
Джерело: Depositphotos

Як повідомили представники Національної служби здоров’я Великої Британії, у країні офіційно зареєстровано новий варіант коронавірусу, який отримав назву Арктурус. Йдеться про близько 100 випадків захворювання.

За словами експертів, новий штам коронавірусу вперше було відзначено в Індії. Арктурус виявився настільки заразним, що в штатах Харьяна і Керала знову запровадили обов’язкове носіння масок у громадських місцях.

Новий штам спричинив збільшення кількості інфекцій у країні приблизно на 281% протягом 14 днів.

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Міністерство охорони здоров’я Індії вже почало тестувати лікарні, щоб з’ясувати, наскільки вони готові впоратися з можливим напливом пацієнтів.

Як зазначають індійські інфекціоністи, поряд із типовими симптомами лихоманки та кашлю, пацієнти також страждають від нехарактерного для Covid-19 симптому – сверблячого кон’юнктивіту.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже зосередила увагу на новому варіанті Омікрону XBB.1.16., Арктурус. Перші дослідження засвідчують, що штам може бути в 1,2 раза заразнішим, ніж попередній варіант Кракена. Однак поки що немає доказів того, що він призводить до важчого перебігу хвороби.

Джерело
Mirror
Теги
Коронавірус Covid-19
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