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Covid-19 у Німеччині: в країні офіційно оголошено про закінчення пандемії

6 Квітня 2023, 12:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos
Міністр охорони здоров’я ФРН Карл Лаутербах оголосив, що в Німеччині пандемія коронавірусу  закінчилася.

Про це він заявив на пресконференції в Берліні.

– Ми успішно подолали пандемію в Німеччині, до того ж з хорошим балансом, – сказав очільник МОЗ.

Водночас він наголосив, що цей вірус може становити загрозу в майбутньому.

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Міністр зазначив, випадки захворювання на Covid-19 у країні фіксуються, але вже не мають характеру пандемії. Зокрема, за минулу добу підтверджено 3 136 інфікувань. Загалом від початку пандемії у ФРН захворіло 38 366 479 людей, з них померли 171 279.

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Джерело
Укрінформ
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