Міністр охорони здоров’я ФРН Карл Лаутербах оголосив, що в Німеччині пандемія коронавірусу закінчилася.

Про це він заявив на пресконференції в Берліні.

– Ми успішно подолали пандемію в Німеччині, до того ж з хорошим балансом, – сказав очільник МОЗ.

Водночас він наголосив, що цей вірус може становити загрозу в майбутньому.

Міністр зазначив, випадки захворювання на Covid-19 у країні фіксуються, але вже не мають характеру пандемії. Зокрема, за минулу добу підтверджено 3 136 інфікувань. Загалом від початку пандемії у ФРН захворіло 38 366 479 людей, з них померли 171 279.