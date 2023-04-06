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Covid-19 в Германии: в стране официально объявлено об окончании пандемии

6 апреля 2023, 12:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Источник: Depositphotos

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах объявил, что в Германии пандемия коронавируса закончилась.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

– Мы успешно преодолели пандемию в Германии, к тому же с хорошим балансом, – сказал глава Минздрава.

В то же время он подчеркнул, что этот вирус может представлять угрозу в будущем.

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Министр отметил, случаи заболевания Covid-19 в стране фиксируются, но уже не носят характера пандемии. В частности, за минувшие сутки подтверждено 3 136 заражений. Всего с начала пандемии в ФРГ заболело 38 366 479 человек, из них умерли 171 279 человек.

Источник
Укринформ
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