Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах объявил, что в Германии пандемия коронавируса закончилась.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

– Мы успешно преодолели пандемию в Германии, к тому же с хорошим балансом, – сказал глава Минздрава.

В то же время он подчеркнул, что этот вирус может представлять угрозу в будущем.

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Министр отметил, случаи заболевания Covid-19 в стране фиксируются, но уже не носят характера пандемии. В частности, за минувшие сутки подтверждено 3 136 заражений. Всего с начала пандемии в ФРГ заболело 38 366 479 человек, из них умерли 171 279 человек.