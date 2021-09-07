Институт общественного здравоохранения Чили в понедельник, 6 сентября, одобрил экстренное использование вакцины против Covid-19 CoronaVac китайской фармацевтической компании Sinovac для детей старше 6 лет.

Использование китайской Covid-вакцины в отношении детей столь юного возраста, что само по себе является сенсацией, было санкционировано местным Министерством здравоохранения пятью голосами за и одним против.

Чиновник, проголосовавший против, настаивал на том, что для уколов вакцины шестилетним малышам еще нет достаточного опыта, чтобы считать их безопасными. Еще два специалиста одобрили прививку, но только детям в возрасте старше 12 лет.

Некоторые из чиновников, которые дали добро на использование CoronaVac, настаивали на том, чтобы применять прививку поэтапно, от старшего возраста к младшему возраста. Этот метод хорошо зарекомендовал себя в других возрастных группах.

Эксперты, которые проголосовали за CoronaVac, в том числе и специалисты из педиатрических и инфекционных сообществ, предварительно проанализировали исследование лаборатории Sinovac, в котором прививались 500 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Данные этой научной работы были опубликованы в авторитетном журнале The Lancet. В статье говорится о том, что 100% детей показали хороший результат по выработке антител.

Отметим, что до сих пор в Чили была разрешена вакцинация детей в возрасте до 12 лет 18 американским вакциной Pfizer. Прививка этой возрастной группы была начата в конце июня в отношении подростков с сопутствующими заболеваниями, но через месяц кампания приостановилась из-за того, что дозы Pfizer закончились.

Спасительным решением в этой ситуации стало одобрение контролирующими органами Чили Covid-вакцины китайского производства. Недавно в страну поступило чуть более 500 тыс. доз CoronaVac.

Источник: SanDiegoUnionTribune