Інститут громадського здоров’я Чилі в понеділок, 6 вересня, схвалив екстрене використання вакцини Covid-19 CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac для дітей старше 6 років.

Використання китайської Covid-вакцини по відношенню до таких маленьких дітей, що саме по собі є сенсацією, було санкціоновано місцевим Міністерством охорони здоров’я п’ятьма голосами за і одним проти.

Проти проголосував чиновник, який наполягав на тому, що для ін’єкцій вакцини шестирічним дітям ще немає достатнього досвіду, щоб вважати їх безпечними. Ще два фахівці схвалили вакцинацію, але тільки для дітей старше 12 років.

Деякі з чиновників, які дали добро на використання CoronaVac, наполягали на застосуванні вакцини поетапно, від більш старших діток до більш молодших. Цей метод добре працював в інших вікових групах.

Експерти, які проголосували за CoronaVac, в тому числі фахівці з педіатричних та інфекційних спільнот, раніше проаналізували дослідження лабораторії Sinovac, в якому було вакциновано 500 дітей віком від 3 до 17 років.

Висновки цієї наукової роботи були опубліковані в престижному журналі The Lancet. У статті говориться, що 100% дітей показали хороший результат по формуванню імунної відповіді.

Слід зазначити, що до цих пір в Чилі дозволялося вакцинувати дітей у віці від 12 років американською вакциною Pfizer. Вакцинація цієї вікової групи була розпочата наприкінці червня у підлітків з супутніми захворюваннями, але через місяць кампанія була припинена через те, що дози Pfizer закінчилися.

Рятівним рішенням у цій ситуації стало схвалення контрольними органами Чилі вакцини Covid китайського виробництва. Нещодавно в країну надійшло трохи більше 500 тисяч доз CoronaVac.

Джерело: SanDiegoUnionTribune