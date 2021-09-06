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У Грузії 111-річна жінка перемогла Covid-19, у лікарні перебуває її 80-річний син

6 Вересня, 17:47 Людмила Грубнік
У Грузії 111-річна жінка перемогла Covid-19, у лікарні перебуває її 80-річний син
Джерело: Depositphotos

У Грузії коронавірус подолала 111-річна жінка.

Леоніла Гваджава, яка народилася у 1910 році, захворіла на коронавірус. Майже одразу після підтвердження захворювання її госпіталізували. У лікарні фахівці вживали всі необхідні заходи, щоб врятувати життя жінки. Їхні зусилля не виявилися марними. Хоча успіх залежав і від самої пацієнтки.

– Була дуже мотивована, щоб одужати, і повністю пройшла курс лікування, – зазначили у лікарні.

Наразі від коронавірусу лікується 80-річний син літньої жінки.

За попередньою інформацією, він також почувається значно краще.

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Літні люди перебувають у групі ризику. Перебіг захворювання на коронавірус відбувається у них складніше. Нерідко вони потребують госпіталізації, під’єднання до апарату ШВЛ. Часто хвороба закінчується смертю пацієнта.

Тому людей похилого віку у всьому світі першочергово вакцинували від коронавірусу. В Україні пенсіонери також одними з першими отримали рятівне щеплення. Однак, попри це, залишається актуальным дотримання карантинних заходів.

Джерело: Ехо Кавказу

Теги
Грузія , Коронавірус Covid-19 , Лікарні
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