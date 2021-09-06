У Грузії коронавірус подолала 111-річна жінка.

Леоніла Гваджава, яка народилася у 1910 році, захворіла на коронавірус. Майже одразу після підтвердження захворювання її госпіталізували. У лікарні фахівці вживали всі необхідні заходи, щоб врятувати життя жінки. Їхні зусилля не виявилися марними. Хоча успіх залежав і від самої пацієнтки.

– Була дуже мотивована, щоб одужати, і повністю пройшла курс лікування, – зазначили у лікарні.

Наразі від коронавірусу лікується 80-річний син літньої жінки.

За попередньою інформацією, він також почувається значно краще.

Літні люди перебувають у групі ризику. Перебіг захворювання на коронавірус відбувається у них складніше. Нерідко вони потребують госпіталізації, під’єднання до апарату ШВЛ. Часто хвороба закінчується смертю пацієнта.

Тому людей похилого віку у всьому світі першочергово вакцинували від коронавірусу. В Україні пенсіонери також одними з першими отримали рятівне щеплення. Однак, попри це, залишається актуальным дотримання карантинних заходів.

Джерело: Ехо Кавказу