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В Грузии 111-летняя женщина победила Covid-19, в больнице находится ее 80-летний сын

6 сентября, 17:47 Людмила Грубнік
В Грузии 111-летняя женщина победила Covid-19, в больнице находится ее 80-летний сын
Источник: Depositphotos

В Грузии коронавирус преодолела 111-летняя женщина.

Леонила Гваджава, которая родилась в 1910 году, заболела коронавирусом. Почти сразу после подтверждения заболевания ее госпитализировали. В больнице специалисты принимали все необходимые меры, чтобы спасти жизнь женщины. Их усилия не оказались напрасными. Хотя успех зависел и от самой пациентки.

— Была очень мотивирована, чтобы выздороветь, и полностью прошла курс лечения, — отметили в больнице.

Сейчас от коронавируса лечится 80-летний сын пожилой женщины.

По предварительной информации, он также чувствует себя значительно лучше.

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Пожилые люди находятся в группе риска. Течение заболевания коронавирусом проходит у них сложнее. Нередко они нуждаются в госпитализации, подключении к аппарату ИВЛ. Часто болезнь заканчивается смертью пациента.

Поэтому пожилых людей во всем мире в первую очередь вакцинировали от коронавируса. В Украине пенсионеры также одними из первыми получили спасительное прививки. Однако, несмотря на это, остается актуальным соблюдение карантинных мер.

Источник: Эхо Кавказа

Теги
Грузія , Коронавірус Covid-19 , Лікарні
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