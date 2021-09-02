Нове дослідження, проведене американськими вченими, засвідчило, що Covid-19 збільшує ризик розвитку міокардиту (запалення серця) в 16 разів, що є вагомим аргументом на користь вакцинації.

Міокардит і пов’язаний з ним ризик виникнення перикардиту (запалення навколо серця), раніше пов’язували з самими вакцинами проти Covid-19 Pfizer і Moderna, особливо серед хлопчиків-підлітків і молодих чоловіків.

Але згідно з новою доповіддю Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) ризик важкої патології серця набагато вище після зараження Covid-19.

Під час дослідження були проаналізовані історії хвороби 1,5 млн пацієнтів з Covid-19 і 35 млн пацієнтів без Covid-19, щоб дізнатися, скільки з них страждали на міокардит.

– Загалом міокардит був рідкістю серед людей з Covid-19 і без нього. Однак Covid-19 був пов’язували з підвищеним ризиком міокардиту, причому ризик варіювався залежно від вікової групи, – пишуть автори.

Так, підвищена небезпека виникнення міокардиту серед пацієнтів з Covid-19 була найбільш виражена у дітей молодших за 16 років. У них був відзначений 37-разовий підвищений ризик патології порівняно їхніми однолітками, у яких не було коронавірусу. Далі йдуть люди старші за 75, від 65 до 74 років і від 50 до 64 років.

Точно основна причина смертельно небезпечної хвороби поки що не з’ясована, але це може бути пов’язано з вірусною інфекцією серця або у віці до 16 років зумовлено мультисистемним запальним синдромом.

У червні 2021 року CDC дійшов висновку, що переваги вакцинації проти Covid-19 переважують ризики викликаного вакциною міокардиту навіть у групі найвищого ризику.

Автори нового дослідження написали, що переваги вакцинації зростають, коли рівень передачі Covid-19 серед населення високий і шанси заразитися цією хворобою збільшуються.