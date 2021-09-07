По состоянию на 7 сентября 2021 года показатели только двух регионов Украины не соответствуют зеленой зоне карантина. Согласно обновленным данным Минздрава, это Луганская и Львовская области.

В них превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом.

В Луганской области динамика уровня госпитализаций достигла 92%, такая ситуация в регионе наблюдается третий день подряд.

Также стабильно тяжелая ситуация с больными коронавирусом во Львовской области, там зафиксировали показатель госпитализаций — 60,9%. Превышение наблюдается также уже три дня.

В других же регионах ситуация пока стабильная.

Согласно требованиям Минздрава, норма — не более 50%.

Несмотря на колебания уровня заболеваемости коронавирусом в Украине, все регионы страны пока находятся в зеленой зоне карантина. Хотя каждый день в той или иной области фиксируют увеличение динамики госпитализаций.

По прогнозам экспертов, уже в сентябре в стране могут усилить карантин. Одна из причин — циркуляция более опасного штамма коронавируса Дельта.