За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 2 197 человек. Из них 197 детей и 37 медработников.
Выздоровели за сутки – 1 429 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 53 человека.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 485 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.
- г. Киев — 304;
- Винницкая область — 56;
- Волынская область — 33;
- Днепропетровская область — 151;
- Донецкая область — 87;
- Житомирская область — 39;
- Закарпатская область — 32;
- Запорожская область — 149;
- Ивано-Франковская область — 58;
- Киевская область — 69;
- Кировоградская область — 15;
- Луганская область — 111;
- Львовская область — 165;
- Николаевская область — 25;
- Одесская область — 140;
- Полтавская область — 63;
- Ровенская область — 104;
- Сумская область — 47;
- Тернопольская область — 78;
- Харьковская область — 163;
- Херсонская область — 30;
- Хмельницкая область — 85;
- Черкасская область — 35;
- Черновицкая область — 119;
- Черниговская область — 38.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 300 504 человека.
- Умерло – 54 054 человека.
- Выздоровело – 2 214 606 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304 627 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 9 923 423 прививок.