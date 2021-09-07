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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 197 новых случаев Covid-19

7 сентября, 08:14 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 2 197 человек. Из них 197 детей и 37 медработников.

Выздоровели за сутки – 1 429 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 53 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 485 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

  • г. Киев — 304;
  • Винницкая область — 56;
  • Волынская область — 33;
  • Днепропетровская область — 151;
  • Донецкая область — 87;
  • Житомирская область — 39;
  • Закарпатская область — 32;
  • Запорожская область — 149;
  • Ивано-Франковская область — 58;
  • Киевская область — 69;
  • Кировоградская область — 15;
  • Луганская область — 111;
  • Львовская область — 165;
  • Николаевская область — 25;
  • Одесская область — 140;
  • Полтавская область — 63;
  • Ровенская область — 104;
  • Сумская область — 47;
  • Тернопольская область — 78;
  • Харьковская область — 163;
  • Херсонская область — 30;
  • Хмельницкая область — 85;
  • Черкасская область — 35;
  • Черновицкая область — 119;
  • Черниговская область — 38.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 300 504 человека.
  • Умерло – 54 054 человека.
  • Выздоровело – 2 214 606 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304 627 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 9 923 423 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , Україна
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