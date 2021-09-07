За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 2 197 человек. Из них 197 детей и 37 медработников.

Выздоровели за сутки – 1 429 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 53 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 485 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

г. Киев — 304;

Винницкая область — 56;

Волынская область — 33;

Днепропетровская область — 151;

Донецкая область — 87;

Житомирская область — 39;

Закарпатская область — 32;

Запорожская область — 149;

Ивано-Франковская область — 58;

Киевская область — 69;

Кировоградская область — 15;

Луганская область — 111;

Львовская область — 165;

Николаевская область — 25;

Одесская область — 140;

Полтавская область — 63;

Ровенская область — 104;

Сумская область — 47;

Тернопольская область — 78;

Харьковская область — 163;

Херсонская область — 30;

Хмельницкая область — 85;

Черкасская область — 35;

Черновицкая область — 119;

Черниговская область — 38.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 300 504 человека.

Умерло – 54 054 человека.

Выздоровело – 2 214 606 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304 627 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 9 923 423 прививок.