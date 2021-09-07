За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 197 осіб. З них 197 дітей і 37 медпрацівників.
Одужали за добу – 1 429 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 53 особи.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 485 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.
- м. Київ – 304;
- Вінницька область – 56;
- Волинська область – 33;
- Дніпропетровська область – 151;
- Донецька область – 87;
- Житомирська область – 39;
- Закарпатська область – 32;
- Запорізька область – 149;
- Івано-Франківська область – 58;
- Київська область – 69;
- Кіровоградська область – 15;
- Луганська область – 111;
- Львівська область – 165;
- Миколаївська область – 25;
- Одеська область – 140;
- Полтавська область – 64;
- Рівненська область – 104;
- Сумська область – 47;
- Тернопільська область – 78;
- Харківська область – 163;
- Херсонська область – 30;
- Хмельницька область – 85;
- Черкаська область – 35;
- Чернівецька область – 119;
- Чернігівська область – 38
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 300 504 особи.
- Померло – 54 054 особи.
- Видужало – 2 214 606 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 923 423 щеплення.