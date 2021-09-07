За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 197 осіб. З них 197 дітей і 37 медпрацівників.

Одужали за добу – 1 429 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 53 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 485 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

м. Київ – 304;

Вінницька область – 56;

Волинська область – 33;

Дніпропетровська область – 151;

Донецька область – 87;

Житомирська область – 39;

Закарпатська область – 32;

Запорізька область – 149;

Івано-Франківська область – 58;

Київська область – 69;

Кіровоградська область – 15;

Луганська область – 111;

Львівська область – 165;

Миколаївська область – 25;

Одеська область – 140;

Полтавська область – 64;

Рівненська область – 104;

Сумська область – 47;

Тернопільська область – 78;

Харківська область – 163;

Херсонська область – 30;

Хмельницька область – 85;

Черкаська область – 35;

Чернівецька область – 119;

Чернігівська область – 38

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 300 504 особи.

Померло – 54 054 особи.

Видужало – 2 214 606 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 923 423 щеплення.