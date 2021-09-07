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За минулу добу в Україні зафіксовано 2 197 нових випадків Covid-19

7 Вересня, 08:14 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 2 197 осіб. З них 197 дітей і 37 медпрацівників.

Одужали за добу – 1 429 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 53 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 485 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

  • м. Київ – 304;
  • Вінницька область – 56;
  • Волинська область – 33;
  • Дніпропетровська область – 151;
  • Донецька область – 87;
  • Житомирська область – 39;
  • Закарпатська область – 32;
  • Запорізька область – 149;
  • Івано-Франківська область – 58;
  • Київська область – 69;
  • Кіровоградська область – 15;
  • Луганська область – 111;
  • Львівська область – 165;
  • Миколаївська область – 25;
  • Одеська область – 140;
  • Полтавська область – 64;
  • Рівненська область – 104;
  • Сумська область – 47;
  • Тернопільська область – 78;
  • Харківська область – 163;
  • Херсонська область – 30;
  • Хмельницька область – 85;
  • Черкаська область – 35;
  • Чернівецька область – 119;
  • Чернігівська область – 38

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 300 504 особи.
  • Померло – 54 054 особи.
  • Видужало – 2 214 606 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 923 423 щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , Україна
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