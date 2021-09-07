Станом на 7 вересня 2021 року показники лише двох регіонів України не відповідають зеленій зоні карантину. Згідно з оновленими даними МОЗ, це Луганська та Львівська області.

У них перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом.

У Луганській області динаміка рівня госпіталізацій досягла 92%, така ситуація у регіоні спостерігається третій день поспіль.

Також стабільно важка ситуація з хворими на коронавірус у Львівській області, там зафіксували показник госпіталізацій – 60,9%. Перевищення спостерігається також вже три дні.

В інших же регіонах ситуація поки що стабільна.

Згідно з вимогами МОЗ, норма – не більше за 50%.

Попри коливання рівня захворюваності на коронавірус в Україні, усі регіони країни поки що перебувають у зеленій зоні карантину. Хоча щодня у тій чи іншій області фіксують збільшення динаміки госпіталізацій.

За прогнозами експертів, вже у вересні у країні можуть посилити карантин. Одна з причин – циркуляція більш небезпечного штаму коронавірусу Дельта.