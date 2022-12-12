Сегодня, 12 декабря, власти Китая заявили, что отказываются от приложения, которое использовалось для отслеживания поездок в районы со случаями заражения Covid-19. Отмечается, что это стало важной вехой в стране с государственной стратегией абсолютной нетерпимости к коронавирусу.

Отмечается, что Пекин фактически отказался от борьбы с Covid-19, объявив на прошлой неделе о прекращении крупномасштабных блокировок, обязательных карантинов в центральных учреждениях и о широком смягчении мер тестирования.

Сообщается, что речь идет о сворачивании государственной Карты маршрутов связи, которая отслеживала, был ли кто-то в зоне повышенного риска на основе сигнала их телефона.

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Маршрутная карта была впервые развернута в 2020 году. Она имела четырехуровневую систему, которая присваивала разные цвета в зависимости от прогнозируемого уровня воздействия Covid-19 на пользователей.

Карта несколько раз корректировалась, прежде чем окончательное изменение в этом году сократило период отслеживания с 14 до семи дней.

Отмечается, что это лишь одно из множества приложений для отслеживания, которые регулировали повседневную жизнь в Китае на протяжении всей пандемии. Большинство людей по-прежнему используют местные коды здоровья, установленные в их городе или провинции, для входа в магазины и офисы.

Но пользователи социальных сетей, тем не менее, приветствовали прекращение использования Маршрутной карты, отметив символизм этого шага правительства.

При этом отмечается, что возвращение к нормальной жизни означает, что страна сталкивается со всплеском случаев, к которым она плохо подготовлена, поскольку миллионы пожилых людей все еще не полностью вакцинированы, а больницы с недостаточным финансированием не имеют возможности принимать огромное количество пациентов.

Сообщается, что по состоянию на 12 декабря Китай сообщил о 8 626 внутренних случаях Covid-19, но, поскольку тестирование больше не является обязательным для большей части населения, считается, что реальные показатели намного выше.