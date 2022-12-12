Сьогодні, 12 грудня, влада Китаю заявила, що відмовляється від програми, яка використовувалася для відстеження поїздок в райони з випадками зараження Covid-19. Зазначається, що це стало важливою віхою в країні з державною стратегією абсолютної нетерпимості до коронавірусу.

Зазначається, що Пекін фактично відмовився від боротьби з Covid-19, оголосивши минулого тижня про припинення великомасштабних блокувань, обов’язкових карантинів у центральних установах та про широке пом’якшення заходів тестування.

Повідомляється, що мова йде про згортання державної Карти маршрутів зв’язку, яка відстежувала, чи був хтось в зоні підвищеного ризику на основі сигналу їхнього телефону.

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Маршрутна карта була вперше розгорнута в 2020 році. Вона мала чотирирівневу систему, яка привласнювала різні кольори в залежності від прогнозованого рівня впливу Covid-19 на користувачів.

Карта була скоригована кілька разів, перш ніж остаточна зміна цього року скоротила період відстеження з 14 днів до семи днів.

Відзначається, що це лише один з безлічі додатків для відстеження, які регулювали повсякденне життя в Китаї протягом всієї пандемії. Більшість людей все ще використовують місцеві медичні коди, встановлені в їхньому місті чи провінції, для входу в магазини та офіси.

Але користувачі соціальних мереж, тим не менш, вітали припинення використання маршрутної карти, відзначивши символізм цього кроку уряду.

При цьому наголошується, що повернення до нормального життя означає, що країна стикається зі сплеском випадків, до яких вона погано підготовлена, оскільки мільйони літніх людей все ще не повністю вакциновані, а лікарні з недостатнім фінансуванням не мають можливості приймати величезну кількість пацієнтів.

Станом на 12 грудня Китай повідомив про 8 626 внутрішніх випадків Covid-19, але оскільки тестування більше не є обов’язковим для більшості населення, реальні показники вважаються набагато вищими.