У британки Молли Гилберт предродовые схватки начались через 24 часа после того, как она узнала, что беременна. До этого женщина, по ее же признанию, не испытывала никаких признаков приближающегося материнства.

Сообщается, что Молли, которая рожала в Королевской больнице Дерби, последние несколько месяцев посещала врача, чтобы проверить состояние здоровья. По ее словам, она чувствовала, что что-то не так.

”Это был сумасшедший опыт”: британка родила через сутки после того, как узнала, что беременна / 2 images

Медики проверяли пациентку на лимфедему и липедему, потому что предполагали патологическую задержку воды в организме. Также были сделаны анализы крови на сахар, была проверена щитовидная железа. Все было в норме.

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Затем дополнительные анализы крови показали низкий уровень железа и проблемы с печенью. Однако вскоре женщине позвонили из клиники, сообщили, что тесты показывают беременность и посоветовали как можно скорее обратиться к гинекологу.

По словам Молли, если беременность и могла быть, то не больше шести месяцев. То есть, как предполагала женщина, у нее еще было в запасе несколько недель, чтобы все спланировать и подготовиться.

Но после посещения гинеколога выяснилось, что британка на 39 неделе беременности и у нее будет мальчик.

На следующий день Молли пошла на работу и там у нее отошли воды. Женщину увезла скорая. Сообщается, что ребенок появился на свет с помощью кесаревого сечения.

— Это был просто сумасшедший опыт, — призналась Молли.

Известно, что сегодня молодая мама и ее первенец уже дома и чувствуют себя хорошо.

Источник: Express