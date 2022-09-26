У британки Моллі Гілберт передпологові перейми почалися через 24 години після того, як вона дізналася, що вагітна. До цього жінка, за її ж визнанням, не відчувала ніяких ознак материнства, що наближається.

Повідомляється, що Моллі, яка народжувала в Королівській лікарні Дербі, останні кілька місяців відвідувала лікаря, щоб перевірити стан здоров’я. За її словами, вона відчувала, що щось не так.

”Це був божевільний досвід”: британка народила через добу після того, як дізналася, що вагітна / 2 зображення

Медики перевіряли пацієнтку на лімфедему і ліпедему, тому що припускали патологічну затримку води в організмі. Також були зроблені аналізи крові на цукор, була перевірена щитовидна залоза. Все було в нормі.

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Потім додаткові аналізи крові показали низький рівень заліза і проблеми з печінкою. Однак незабаром жінці подзвонили з клініки, повідомили, що тести показують вагітність і порадили якомога швидше звернутися до гінеколога.

За словами Моллі, якщо вагітність і могла бути, то не більше шести місяців. Тобто, як припускала жінка, у неї ще було в запасі кілька тижнів, щоб все спланувати і підготуватися.

Але після відвідин гінеколога з’ясувалося, що британка на 39 тижні вагітності і у неї буде хлопчик.

Наступного дня Моллі пішла на роботу і там у неї відійшли води. Жінку відвезла швидка. Повідомляється, що дитина з’явилася на світ за допомогою кесаревого розтину.

– Це був просто божевільний досвід, – зізналася Моллі.

Відомо, що сьогодні молода мама і її первісток вже вдома і почувають себе добре.

Джерело: Express