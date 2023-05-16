Госпродпотребслужба в Днепропетровской области проверила ясли-сад Бджілка в Каменском. Находки специалистов отдела безопасности пищевых продуктов шокировали.

При бактериологических исследованиях смывов с образцов блюд, а также с фартуков поваров в Днепропетровской лаборатории ОЦКПХ МЗ лаборанты нашли целую колонию болезнетворных бактерий — в отварных куриных яйцах, на разносах, кухонных лопатках, фартуках и руках поваров.

Более того, у одного из работников пищеблока еще и высеяли патогенный стафилококк.

Это какой же опасности подвергались дети.

Главный государственный ветеринарный инспектор Днепропетровщины Олег Потоцкий издал решение о временном прекращении работы кухни в яслях-саду Каменского.

Устранить все недостатки, которые обнаружили специалисты, в Бджілке должны в течение 10 рабочих дней.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області