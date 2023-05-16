Держпродспоживслужба у Дніпропетровській області перевірила ясла-садок Бджілка у Кам’янському. Знахідки спеціалістів відділу безпечності харчових продуктів шокували.

При бактеріологічних дослідженнях змивів із зразків страв, а також з фартухів кухарів у Дніпропетровській лабораторії ОЦКПХ МОЗ лаборанти знайшли цілу колонію хвороботворних бактерій – у відварених курячих яйцях, на розносах, кухонних лопатках, фартухах та руках кухарів.

Більше того, у одного з працівників харчоблоку ще й висіяли патогенний стафілокок.

Це ж на яку небезпеку наражалися дітлахи.

Головний державний ветеринарний інспектор Дніпропетровщини Олег Потоцький видав рішення про тимчасове припинення роботи кухні у яслах-садку Кам’янського.

Усунути всі недоліки, які виявили спеціалісти, у Бджілці мають протягом 10 робочих днів.

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Источник: Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області