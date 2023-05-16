Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Ціла колонія бактерій у стравах і на столах: на Дніпропетровщині закрили кухню ясел

16 Травня 2023, 13:53
Валентина Андрейко журналістка
діти, їжа
Джерело: Pixabay

Держпродспоживслужба у Дніпропетровській області перевірила ясла-садок Бджілка у Кам’янському. Знахідки спеціалістів відділу безпечності харчових продуктів шокували.

При бактеріологічних дослідженнях змивів із зразків страв, а також з фартухів кухарів у Дніпропетровській лабораторії ОЦКПХ МОЗ лаборанти знайшли цілу колонію хвороботворних бактерій –  у відварених курячих яйцях, на розносах, кухонних лопатках, фартухах та руках кухарів.

Більше того, у одного з працівників харчоблоку ще й висіяли патогенний стафілокок.

Це ж на яку небезпеку наражалися дітлахи.

Головний державний ветеринарний інспектор Дніпропетровщини Олег Потоцький видав рішення про тимчасове припинення роботи кухні у яслах-садку Кам’янського.

Усунути всі недоліки, які виявили спеціалісти, у Бджілці мають протягом 10 робочих днів.

Читайте також:
медики швидка допомогаВ Одесі чотирирічні двійнята померли через отруєння невідомою речовиною

Источник: Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області

Теги
Антисанітарія дитяче харчування Дитячий садок
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь