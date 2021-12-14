В Украине на этой неделе из красной зоны карантина могут выйти еще два региона. Это Киевская и Житомирская области.

Об этом сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова во время брифинга 14 декабря.

— Киевская область по состоянию на сегодня показывает выполнение всех признаков выхода из красной зоны, — отметила она.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко добавил, что уже официально на этой неделе выходят из этой зоны, две области, а также могут перестать быть красными Киевская и Житомирская области.

По данным KSE, Западная Украина — является наибольшим риском повторного роста Covid-заболеваемости.

Закарпатская область — единственный регион, превышающий уровень госпитализаций в 60 человек на 100 тыс. населения. Волынская область имеет в два раза больше средней в стране заболеваемости и в два раза больше коэффициент выявления случаев Covid-19.

Ганиченко утверждает, что в областях необходимо нарастить темпы тестирования на коронавирус по крайней мере в два раза, чтобы уменьшать высокий показатель выявления новых случаев.

13 декабря Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение вывести из этой красной зоны Винницкую и Хмельницкую области. Решение вступит в силу с 15 декабря.

В этой зоне останутся Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская и Черкасская области.

Источник: KSE