Новини На пульсе Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Цього тижня ще дві області можуть вийти з червоної зони карантину – KSE

14 Грудня 2021, 10:30
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Цього тижня ще дві області можуть вийти з червоної зони карантину – KSE
Джерело: Depositphotos

В Україні цього тижня з червоної зони карантину можуть вийти ще два регіони. Це Київська та Житомирська області.

Про це повідомила аналітикиня Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Катерина Кузьмінова під час брифінгу 14 грудня.

– Київська область станом на сьогодні показує виконання усіх ознак виходу із червоної зони, – зазначила вона.

Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко додав, що вже офіційно на цьому тижні виходять з цієї зони дві області, а також можуть перестати бути червоними Київська та Житомирська області.

За даними KSE, Західна Україна є найбільшим ризиком повторного зростання Covid-захворюваності.

Закарпатська область – єдиний регіон, що перевищує рівень госпіталізацій у 60 осіб на 100 тис. населення. Волинська область має у два рази більшу за середню у країні захворюваність та у два рази більший коефіцієнт виявлення випадків Covid-19.

Ганиченко стверджує, що в областях необхідно наростити темпи тестування на коронавірус принаймні у два рази, щоб зменшувати високий показник виявлення нових випадків.

13 грудня Державна комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення вивести з цієї червоної зони Вінницьку та Хмельницьку області. Рішення набуде чинності з 15 грудня.

У цій зоні залишаться Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська та Черкаська області.

Читайте також:
Цього тижня ще дві області можуть вийти з червоної зони карантину – KSEЖовтих областей стало більше: Донецька область більше не помаранчева

Джерело: KSE

Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка