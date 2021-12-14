В Україні цього тижня з червоної зони карантину можуть вийти ще два регіони. Це Київська та Житомирська області.

Про це повідомила аналітикиня Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Катерина Кузьмінова під час брифінгу 14 грудня.

– Київська область станом на сьогодні показує виконання усіх ознак виходу із червоної зони, – зазначила вона.

Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко додав, що вже офіційно на цьому тижні виходять з цієї зони дві області, а також можуть перестати бути червоними Київська та Житомирська області.

За даними KSE, Західна Україна є найбільшим ризиком повторного зростання Covid-захворюваності.

Закарпатська область – єдиний регіон, що перевищує рівень госпіталізацій у 60 осіб на 100 тис. населення. Волинська область має у два рази більшу за середню у країні захворюваність та у два рази більший коефіцієнт виявлення випадків Covid-19.

Ганиченко стверджує, що в областях необхідно наростити темпи тестування на коронавірус принаймні у два рази, щоб зменшувати високий показник виявлення нових випадків.

13 грудня Державна комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення вивести з цієї червоної зони Вінницьку та Хмельницьку області. Рішення набуде чинності з 15 грудня.

У цій зоні залишаться Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська та Черкаська області.

Джерело: KSE