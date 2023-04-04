Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Данные Всемирного банка: в Украине разрушено медучреждений на более чем $2,5 млрд

4 апреля 2023, 09:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікарня

По данным Всемирного банка, враг уже разрушил в Украине медицинских учреждений на более чем на $2,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Ракетами и снарядами оккупантов разрушены или повреждены по меньшей мере 978 медучреждений. Также повреждено или уничтожено 650 скорых и по меньшей мере 596 аптек, — говорится в сообщении.

Читайте также:
лікарня ЧернігівщинаВ Минздраве рассказали, как на Черниговщине восстанавливают пострадавшие от войны медучреждения

По информации Минздрава, больше всего ущерба медицинской инфраструктуре РФ нанесла на территории четырех областей: в Донецкой области ущерб оценивается в $768 млн, в Харьковской области — в $618 млн, в Черниговской области — в $259 млн, в Луганской области — в минимум $188 млн.

Сейчас смотрят

Такие данные представлены в отчете Всемирного банка “Быстрая оценка вреда и потребностей в Украине”, представленном на онлайн-встрече секторальной рабочей группы “Здравоохранение” Минздрава с участием международных партнеров.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине Всесвітній банк Лікарні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь