По данным Всемирного банка, враг уже разрушил в Украине медицинских учреждений на более чем на $2,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Ракетами и снарядами оккупантов разрушены или повреждены по меньшей мере 978 медучреждений. Также повреждено или уничтожено 650 скорых и по меньшей мере 596 аптек, — говорится в сообщении.

По информации Минздрава, больше всего ущерба медицинской инфраструктуре РФ нанесла на территории четырех областей: в Донецкой области ущерб оценивается в $768 млн, в Харьковской области — в $618 млн, в Черниговской области — в $259 млн, в Луганской области — в минимум $188 млн.

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Такие данные представлены в отчете Всемирного банка “Быстрая оценка вреда и потребностей в Украине”, представленном на онлайн-встрече секторальной рабочей группы “Здравоохранение” Минздрава с участием международных партнеров.

Фото: Минздрав