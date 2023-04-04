За даними Світового банку, ворог уже зруйнував в Україні медичних закладів на понад $2,5 млрд. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 швидких і щонайменше 596 аптек, – ідеться в повідомленні.

За інформацією МОЗ, найбільшої шкоди медичній інфраструктурі РФ завдала на території чотирьох областей: у Донецькій області збиток оцінюють у $768 млн, у Харківській області – у $618 млн, у Чернігівській області – у $259 млн, у Луганській області – щонайменше $188 млн.

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Такі дані наведено у звіті Світового банку “Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні”, представленому на онлайн-зустрічі секторальної робочої групи “Охорона здоров’я” МОЗ за участю міжнародних партнерів.

Фото: МОЗ