Ученые предупреждают, что человечество столкнулось с новой странной пандемической угрозой: древние вирусы, замороженные в вечной мерзлоте, однажды могут быть высвобождены и вызвать крупную вспышку болезней.

М икробы Мафусаила

По словам ученых, штаммы этих микробов Мафусаила или вирусов-зомби, как их еще называют, уже были выделены исследователями, которые выразили опасения, что новая глобальная чрезвычайная медицинская ситуация может быть спровоцирована не новой для науки болезнью, а патологией из далекого прошлого.

— Мы не знаем, какие вирусы скрываются в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что один из них может спровоцировать вспышку заболевания, скажем, древней формы полиомиелита, — заявила вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме.

Зло из Сибири

Как сообщается, в 2014 году группа ученых исследовала живые вирусы в Сибири и показала, что они все еще могут заражать одноклеточные организмы, даже несмотря на то, что были похоронены в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий.

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Дальнейшие исследования, опубликованные в прошлом году, выявили существование нескольких различных вирусных штаммов в семи разных местах Сибири и показали, что они могут инфицировать культивируемые клетки. Возраст одного образца вируса составлял 48 500 лет.

Йогурт со сроком давности в 50 тыс. лет

По словам ученых, важнейшим свойством вечной мерзлоты является то, что она холодная, темная и лишена кислорода, что идеально подходит для сохранения биологического материала. По их словам, можно положить йогурт в вечную мерзлоту, и он все еще будет съедобным 50 000 лет спустя.

Исследователи отмечают, что непосредственный риск представляет не таяние вечной мерзлоты, а исчезновение арктического морского льда.

— Это позволит увеличить судоходство, транспортное сообщение и промышленное развитие Сибири с масштабными горнодобывающими операциями, в ходе которых в глубокой вечной мерзлоте будут пробурены огромные ямы для добычи нефти и руды, — объясняют ученые.

Катастрофические последствия

По словам ученых, эти операции высвободят огромное количество патогенов, которые все еще процветают там. Шахтеры будут дышать вирусами, а последствия могут быть катастрофическими.

Ученые предупреждают, что наша иммунная система никогда не контактировала с некоторыми из этих микробов. Поэтому сценарий возвращения к нам неизвестного вируса, однажды заразившего неандертальца, вполне возможен.