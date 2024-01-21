Учені попереджають, що людство зіткнулося з новою дивною пандемічною загрозою: стародавні віруси, заморожені у вічній мерзлоті, одного дня можуть бути вивільнені та спричинити великий спалах хвороб.

М ікроб и Мафусаїла

За словами вчених, штами цих мікробів Мафусаїла, або вірусів-зомбі, як їх ще називають, уже були виділені дослідниками, які висловили побоювання, що нова глобальна надзвичайна медична ситуація може бути спровокована не новою для науки хворобою, а патологією з далекого минулого.

– Ми не знаємо, які віруси ховаються у вічній мерзлоті, але я вважаю, є реальний ризик того, що один із них може спровокувати спалах захворювання, скажімо, стародавньої форми поліомієліту, – заявила вірусологиня Маріон Купманс із Медичного центру Еразмус у Роттердамі.

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Зараз дивляться

Зло з Сибіру

Як повідомляється, у 2014 році група вчених досліджувала живі віруси в Сибіру й показала, що вони все ще можуть заражати одноклітинні організми, навіть попри те, що були поховані у вічній мерзлоті протягом тисячоліть.

Подальші дослідження, опубліковані торік, виявили існування кількох різних вірусних штамів у семи різних місцях Сибіру і показали, що вони можуть інфікувати культивовані клітини. Вік одного зразка вірусу становив 48 500 років.

Йогурт із терміном давності в 50 тис. років

За словами вчених, найважливішою властивістю вічної мерзлоти є те, що вона холодна, темна і позбавлена кисню, що ідеально підходить для збереження біологічного матеріалу. За їхніми словами, можна покласти йогурт у вічну мерзлоту, та він все ще буде їстівним 50 тисяч років по тому.

Дослідники зазначають, що безпосередній ризик становить не танення вічної мерзлоти, а зникнення арктичного морського льоду.

– Це дасть змогу збільшити судноплавство, транспортне сполучення і промисловий розвиток Сибіру з масштабними гірничодобувними операціями, під час яких у глибокій вічній мерзлоті буде пробурено величезні ями для видобутку нафти та руди, – пояснюють учені.

Катастрофічні наслідки

За словами вчених, ці операції вивільнять величезну кількість патогенів, які все ще процвітають там. Шахтарі дихатимуть вірусами, а наслідки можуть бути катастрофічними.

Учені попереджають, що наша імунна система ніколи не контактувала з деякими з цих мікробів. Тому сценарій повернення до нас невідомого вірусу, який одного разу заразив неандертальця, цілком можливий.