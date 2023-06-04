За оцінками вчених, до найсмертоносніших вірусних патогенів відносяться сказ, який без оперативного лікування призводить до летальних наслідків, і грип, який продемонстрував величезні глобальні втрати.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, за перші два роки пандемії Covid-19 коронавірус прямо чи опосередковано вбив близько 15 млн осіб у всьому світі.

Однак епідеміологи не наважуються присвоїти SARS-CoV-2 ступінь найсмертоноснішого вірусу в історії людства. На їхню думку, неопрацьована кількість смертей, спричинених Covid-19, не завжди дає повну картину небезпеки патогена, особливо під час порівняння вірусних спалахів в історії людства.

Замість того, щоб просто дивитися на підраховану смертність, епідеміологи використовують коефіцієнт летальності. По суті, це частка інфікованих людей, які в кінцевому підсумку помирають.

Згідно з цим показником, на перше місце виходить сказ, який смертельний у 99% випадків. Щорічно у світі від сказу помирає близько 59 тис. осіб.

Пандемія грипу 1918 року досі вважається найсмертоноснішим глобальним спалахом ХХ століття. Вважалося, що його спричинив вірус H1N1, який поширився по всьому світу в 1918 і 1919 роках. За оцінками, померли 50 млн людей померли в усьому світі.

Грип продовжує залишатися одним із найсмертоносніших вірусів, незважаючи на наявність вакцин. За даними ВООЗ, щорічно вірус грипу заражає близько 1 млрд осіб у всьому світі. Із цих випадків, як повідомила ВООЗ 2019 року, від 290 до 650 тис. прямо або побічно призводять до смерті.

Іншим вірусом, який часто називають особливо смертельним, є Ебола. Згідно з одним підрахунком, з 1976 по 2020 рік приблизно 34 600 осіб були інфіковані лихоманкою Ебола і близько 15 200 осіб померли. Цей вірус має середню смертність близько 50%.

Вірус Марбург схожий на лихоманку Ебола і також має високий рівень летальності, який коливається від 24 до 90%. Однак кількість зареєстрованих випадків обчислюється лише сотнями, тому загальна кількість смертей доволі низька.

Джерело: Popular Science