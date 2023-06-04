По оценкам ученых, к самым смертоносным вирусным патогенам относятся бешенство, которое без оперативного лечения приводит к летальному исходу, и грипп, который продемонстрировал огромные глобальные потери.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, за первые два года пандемии Covid-19 коронавирус прямо или косвенно убил около 15 млн человек во всем мире.

Однако эпидемиологи не решаются присвоить SARS-CoV-2 превосходную степень самого смертоносного вируса в истории человечества. По их мнению, необработанное количество смертей, вызванных Covid-19, не всегда дает полную картину опасности патогена, особенно при сравнении вирусных вспышек в истории человечества.

Вместо того, чтобы просто смотреть на подсчитанную смертность, эпидемиологи используют коэффициент летальности. По сути, это доля инфицированных людей, которые в конечном итоге умирают.

Согласно этому показателю, на первое место выходит бешенство, которое смертельно в 99% случаев. Ежегодно в мире от бешенства умирает около 59 тыс. человек.

Пандемия гриппа 1918 года до сих пор считается самой смертоносной глобальной вспышкой ХХ века. Считалось, что она была вызвана вирусом H1N1, который распространился по всему миру в 1918 и 1919 годах. По оценкам, умерли 50 млн человек умерли во всем мире.

Грипп продолжает оставаться одним из самых смертоносных вирусов, несмотря на наличие вакцин. По данным ВОЗ, ежегодно вирус гриппа заражает около 1 млрд человек во всем мире. Из этих случаев, как сообщила ВОЗ в 2019 году, от 290 до 650 тыс. прямо или косвенно приводят к смерти.

Другим вирусом, который часто называют особенно смертельным, является Эбола. Согласно одному подсчету, с 1976 по 2020 год примерно 34 600 человек были инфицированы лихорадкой Эбола и около 15 200 человек умерли. Этот вирус имеет среднюю смертность около 50%.

Вирус Марбург похож на лихорадку Эбола и также имеет высокий уровень летальности, который колеблется от 24 до 90%. Однако количество зарегистрированных случаев исчисляется всего сотнями, поэтому общее количество смертей довольно низкое.:

Источник: Popular Science