Недавнее исследование, опубликованное в BMJ Global Health, показывает тревожную тенденцию. Вирусы и другие патогены, когда-то ограниченные популяциями изолированных животных, пересекли межвидовые границы и вызывают эскалацию смертоносных эпидемий среди людей.

Болезни животных уже передаются людям

Ученые подчеркивают, что вирусы, пересекаясь между различными видами, могут быстро перерасти в глобальный кризис. Пример этого мир уже увидел, столкнувшись с невиданной и так до конца непонятной и необъяснимой пандемией Covid-19.

Международные исследователи утверждают, что в период с 1963-го по 2019 год вспышки болезней, вызванные четырьмя разрушительными вирусами, происходящими от животных, увеличивались ежегодно почти на 5%.

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Смертность же росла с невероятной скоростью — на 8,7% каждый год. Если тенденция не изменится, к 2050 году количество смертельных случаев только от четырех зоонозных заболеваний может быть по крайней мере в 12 раз выше, чем рекорды 2020 года.

Многие современные вирусные эпидемии вызваны популяциями диких или домашних животных, которые являются носителями патогенов без ущерба для себя.

Вирусы расширяют сферу существования

Но уже понятно, что болезнетворные вирусы мутируют, эволюционируют, чтобы расширить сферу существования и проникнуть в организм человека. Это может повлечь захват новыми микрозахватчиками человеческой популяции, которая пока беспомощна перед ними.

Биотехнологическая компания Ginkgo Bioworks исследовала частоту и серьезность вспышек зоонозов, о которых сообщала Всемирная организация здравоохранения.

Характеристика исторических тенденций распространения зоонозов может дать понимание ожидаемой частоты и тяжести будущих эпидемий.

Как человечеству подготовиться к новым пандемиям

Их вероятность увеличивает изменение климата, хозяйственная деятельность, уменьшение зон дикой нетронутой природы.

Ученые отмечают, что смертоносная пандемия Covid-19 показала, что правительства большинства стран способны финансировать программы наблюдения и мониторинга, когда сталкиваются с ростом числа смертей.

Однако, учитывая, что в будущем из-за эпидемий эта статистика может вырасти в разы, пришло время расширить возможности инфраструктуры и наработать новые технологии, чтобы лучше отслеживать, когда и как пересекают видовые границы вирусы животных.

Чтобы быть более готовыми к вызовам, с которыми человечество только начало сталкиваться.

Источник: Science Times