Невакцинированный человек, который не имеет иммунитета к кори, но был в контакте с больным, должен немедленно обратиться к врачу и сделать прививку КПК (комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи).
Такая вакцинация помогает организму выработать антитела против кори еще до появления первых симптомов инфекции и может уменьшить риск заражения.
Важно получить вакцину в течение первых 72 часов после контакта. В некоторых случаях могут быть показания для экстренной профилактики с помощью иммуноглобулина.
Если прошло больше времени, все равно стоит провести вакцинацию КПК как можно быстрее, поскольку это может смягчить течение заболевания.
При условии, что человек уже имеет одну прививку КПК и контактировал с больным корью, ему необходимо получить вторую дозу вакцины, но не ранее, чем через один месяц после предыдущей дозы.
В любом случае надо придерживаться рекомендаций медиков, чтобы предотвратить распространение кори.
По прививкам для детей и взрослых можно обращаться к специалистам горячей линии МOЗ и ЮНИСЕФ Спільно до здоров’я по телефону 0 800 351 896.