Невакцинована людина, яка не має імунітету до кору, але була в контакті з хворим, має негайно звернутися до лікаря та зробити щеплення КПК (комбінованої вакцини проти кору, паротиту і краснухи).

Така вакцинація допомагає організму виробити антитіла проти кору ще до появи перших симптомів інфекції і може зменшити ризик зараження.

Важливо отримати вакцину протягом перших 72 годин після контакту. У деяких випадках можуть бути показання для екстреної профілактики за допомогою імуноглобуліну.

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Якщо пройшло більше часу, все одно варто провести вакцинацію КПК якнайшвидше, оскільки це може пом’якшити перебіг захворювання.

За умови, що людина вже має одне щеплення КПК і контактувала з хворим на кір, їй необхідно отримати другу дозу вакцини, але не раніше, ніж через один місяць після попередньої дози.

У будь-якому разі треба дотримуватися рекомендацій медиків, аби запобігти поширенню кору.

Щодо щеплень для дітей та дорослих можна звертатися до фахівців гарячої лінії МОЗ та ЮНІСЕФ Спільно до здоров’я за номером 0 800 351 896.