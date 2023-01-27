Специалисты львовского Национального реабилитационного центра Незламні не только спасли жизнь 13-летнему Стасу, который пострадал во время обстрела Грушовахи на Харьковщине, но и помогают убрать шрамы на лице.

Об этом сотрудники клиники рассказали на своей странице в Facebook.

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— Трагедия случилась в конце июня. Стас был дома, когда на него обрушился потолок. Из-под завалов ребенка вытащил папа с помощью спасателей. Больше всего пострадала голова. В черепе мальчика была дыра в 8 см, — говорится в сообщении.

По словам медиков, ребенок был девять дней в коме и несколько недель провел в реанимации Харькова. Затем, в крайне тяжелом состоянии, его доставили во Львов.

Сообщается, что, после того, как его удалось стабилизировать, детские нейрохирурги Центра во главе с завотделением Михаилом Ловгой выполнили сложную операцию по закрытию крупного дефекта черепа.

Для этого вместе с американскими коллегами изготовили специальную пластину, что идеально соответствует костным структурам и размера сформированного образования.

Отмечается, что параллельно за Стаса взялись ожоговые хирурги Lesia Strilka и Halyna Sayan с задачей убрать массивные шрамы на лице ребенка: на носу, переносице и у верхней губы.

— Если медлить, рубцы могут окончательно сформироваться и мышцы на лице частично утратят свою функциональность. То есть, Стас не мог бы ими двигать, особенно верхней губой, — объяснили сотрудники клиники.

Поэтому, по их словам, ежемесячно в места ран врачи вводили мальчику гормональные инъекции. Это один из методов, который используется для эффективного консервативного лечения рубцов.

Отмечается, что таких инъекций Стасу провели уже три. Это позволяет замедлять рост рубцов и размягчать их, сохраняя при этом функциональность мышц и эстетичный вид лица.

По словам медиков, сейчас Стас получил последний укол. Впереди — год перерыва. Все это время мальчика будут наблюдать ожоговые хирурги. Если будет положительная динамика, за год он пройдет еще один курс инъекций, если нет — врачи прибегнут к пластическим операциям.

Отмечается, что для семьи Стаса важно, что лечат сына дома, в Украине.

Источник: Первое медобъединение Львова