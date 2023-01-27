Фахівці львівського Національного реабілітаційного центру Незламні не тільки врятували життя 13-річному Стасу, який постраждав під час обстрілу Грушовахи на Харківщині, але й допомагають прибрати шрами на обличчі.

Про це співробітники клініки розповіли на своїй сторінці в Facebook.

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– Трагедія трапилася в кінці червня. Стас був удома, коли на нього обрушилася стеля. З-під завалів дитину витягнув батько за допомогою рятувальників. Найбільше постраждала голова. У черепі хлопчика була діра в 8 см, – йдеться в повідомленні.

За словами медиків, дитина була дев’ять днів у комі і кілька тижнів провела в реанімації Харкова. Потім, у вкрай важкому стані, її доставили до Львова.

Повідомляється, що, після того, як стан дитини вдалося стабілізувати, дитячі нейрохірурги центру на чолі з заввідділенням Михайлом Ловгою виконали складну операцію по закриттю великого дефекту черепа.

Для цього разом з американськими колегами виготовили спеціальну пластину, що ідеально відповідає кістковим структурам і розміру сформованого освіти.

Зазначається, що паралельно за Стаса взялися опікові хірурги Lesia Strilka і Halyna Sayan із завданням прибрати масивні шрами на обличчі дитини: на носі, переніссі і біля верхньої губи.

– Якщо зволікати, рубці можуть остаточно сформуватися і м’язи на обличчі частково втратять свою функціональність. Тобто, Стас не міг би ними рухати, особливо верхньою губою, – пояснили співробітники клініки.

Тому, за їхніми словами, щомісяця в місця ран лікарі вводили хлопчикові гормональні ін’єкції. Це один з методів, який використовується для ефективного консервативного лікування рубців.

Зазначається, що таких ін’єкцій Стасу провели вже три. Це дозволяє сповільнювати зростання рубців і розм’якшувати їх, зберігаючи при цьому функціональність м’язів і естетичний вигляд обличчя.

За словами медиків, зараз Стас отримав останній укол. Попереду – рік перерви. Весь цей час хлопчика спостерігатимуть опікові хірурги. Якщо буде позитивна динаміка, за рік він пройде ще один курс ін’єкцій, якщо ні – лікарі вдадуться до пластичних операцій.

Зазначається, що для сім’ї Стаса важливо, що лікують сина вдома, в Україні.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова