Специалисты Охматдета помогли 3-летней Даше, которая воспитывается в детдоме, избавиться от врожденного порока — расщелины твердого и мягкого неба.

Врачи изменили судьбу Даши

Именно из-за этого дефекта от младенца в годовалом возрасте отказалась мама.

— При таком пороке ребенок не может хорошо питаться и разговаривать, еда выливается через нос, — объясняет Олег Голубченко, челюстно-лицевой хирург Охматдета.

Поэтому операция этому ребенку нужна была обязательно. И хирурги, по сути, взяли на себя ответственность за будущее девочки.

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По словам Олега Голубченко, самое главное в такой операции — правильно сделать мышцы мягкого неба. Это важно, чтобы девочка могла разговаривать в дальнейшем.

После успешной операции качество жизни ребенка значительно улучшилось.

Дашу уже выписали из больницы, но она продолжает наблюдаться в Охматдете и заниматься с нейропсихологом и логопедом-дефектологом.

Это необходимо, чтобы поддерживать психоэмоциональное состояние ребенка и развивать речевые навыки.

Сейчас маленькая Даша проживает в доме для детей-сирот, где воспитывается восемь детей.

И как любой ребенок, девочка мечтает о семье.

Источник и фото: НДСЛ Охматдит