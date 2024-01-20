Спеціалісти Охматдиту допомогли 3-річній Даринці, яка виховується в дитбудинку, позбутися вродженої вади – розщілини твердого та мʼякого піднебіння.
Лікарі змінили долю Даринки
Саме через цей дефект від немовляти в однорічному віці відмовилася мама.
– За такої вади дитина не може добре харчуватися та розмовляти, їжа виливається через ніс, – пояснює Олег Голубченко, щелепно-лицьовий хірург Охматдиту.
Тож операція цій дитині потрібна була обов’язково. І хірурги, по суті, взяли на себе відповідальність за майбутнє дитини.
За словами Олега Голубченка, найголовніше у такій операції – правильно зробити мʼязи мʼякого піднебіння. Це важливо, аби дівчинка надалі мала змогу розмовляти.
Після успішної операції якість життя дитини значно покращилася.
Даринку вже виписали з лікарні, але вона продовжує спостерігатися в Охматдиті та займатися з нейропсихологом і логопедом-дефектологом.
Це необхідно, щоб підтримувати психоемоційний стан дитини та розвивати мовленнєві навички.
Зараз маленька Даринка проживає у будинку для дітей-сиріт, де виховується вісім дітлахів.
Як і кожна дитина, дівчинка мріє про сім’ю.
Джерело і фото: НДСЛ Охматдит