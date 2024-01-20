Спеціалісти Охматдиту допомогли 3-річній Даринці, яка виховується в дитбудинку, позбутися вродженої вади – розщілини твердого та мʼякого піднебіння.

Лікарі змінили долю Даринки

Саме через цей дефект від немовляти в однорічному віці відмовилася мама.

– За такої вади дитина не може добре харчуватися та розмовляти, їжа виливається через ніс, – пояснює Олег Голубченко, щелепно-лицьовий хірург Охматдиту.

Тож операція цій дитині потрібна була обов’язково. І хірурги, по суті, взяли на себе відповідальність за майбутнє дитини.

Зараз дивляться

За словами Олега Голубченка, найголовніше у такій операції – правильно зробити мʼязи мʼякого піднебіння. Це важливо, аби дівчинка надалі мала змогу розмовляти.

Після успішної операції якість життя дитини значно покращилася.

Даринку вже виписали з лікарні, але вона продовжує спостерігатися в Охматдиті та займатися з нейропсихологом і логопедом-дефектологом.

Це необхідно, щоб підтримувати психоемоційний стан дитини та розвивати мовленнєві навички.

Зараз маленька Даринка проживає у будинку для дітей-сиріт, де виховується вісім дітлахів.

Як і кожна дитина, дівчинка мріє про сім’ю.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит