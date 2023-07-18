Маленькой Антонине в детской больнице святого Николая диагностировали редкое генетическое заболевание — нефронофтиз Фанкони. Он приводит к тяжелой почечной недостаточности. Регистрируется лишь один случай на 100 тыс. населения.

Эту наследственную болезнь девочка получила от папы, однако ни он, ни брат Антонины не заболели. Потому что болезнь беспощадна именно к девочкам.

Маленькая Антонина из Ивано-Франковска была абсолютно здоровой девочкой до 9 лет. А потом родители заметили, что дочь не растет, более того, у нее начали деформироваться и выкручиваться ноги.

Семья в течение нескольких лет посетила десятки врачей. Диагноза не мог поставить никто, пока, в конце концов, не попали к нефрологам.

Оказалось, что почки у Тони работают только на 15%. За помощью семья обратилась к львовским специалистам детской больницы святого Миколая.

После обследований те констатировали: времени на лечение мало. Болезнь почти уничтожила правую почку — как можно быстрее нужна пересадка.

Подарить Антонине орган были готовы ее родители. Однако, ни один из них не подошел. Поэтому Тоню могла спасти только почка от посмертного донора. Ее семья ждала полгода.

Пока ожидали донора, почки ребенка фактически перестали функционировать. Тоне назначили диализ.

Наконец шанс на здоровую жизнь у девочки появился. Подарила его семья 50-летнего мужчины из Тернопольской области. После того как врачи констатировали у него смерть мозга, родные согласились на забор органов.

Пересадку Антонине провели в Центре трансплантологии.

Это была сложная операция, ведь нужно было поместить почку взрослого человека в брюшную полость и так не по возрасту мелкого ребенка.

Вмешательство длилось более 6 часов и прошло даже успешнее, чем на то надеялись хирурги. Прямо на операционном столе почка заработала.

А уже на четвертый день после операции все показатели маленькой пациентки нормализовались. Орган полностью прижился.

Врачи говорят, что своевременная диагностика таких патологий — одна из предпосылок быстрого выздоровления.

Ежегодно в пересадке почки нуждаются 4 ребенка на 1 млн населения.

Чтобы иметь возможность спасти всех маленьких пациентов с подобными недугами, врачи призывают украинцев давать согласие на посмертное донорство.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова