Власти Спрингфилда, штат Иллинойс, США, обвиняют двух парамедиков в убийстве пациента, который страдал алкогольной абстиненцией. Полиция заявила, что сотрудники скорой медицинской помощи действовали безразлично при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Сообщается, что скорую вызвал мужчина, который страдал галлюцинациями на фоне алкогольного абстинентного синдрома. На кадрах с нательной камеры полицейских видно, как фельдшер неоднократно кричит пациенту, который лежит на кровати, что он должен встать и идти к машине скорой помощи.

На кадрах видно, как парамедики пытаются поднять на ноги тяжело дышащего мужчину. Тот ненадолго стоит, прежде чем рухнуть. В конце концов, после того как пациент упал еще минимум еще два раза, ему помогли выйти из дома к ожидающим носилкам.

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Отмечается, что на видео не видно, укладывали ли медики пациента на носилки. Вместо этого кадры показывают, как они привязывают его к носилкам. По сообщению полиции, пациент скончался по прибытии в больницу.

Согласно отчету коронера, смерть наступила в результате компрессионной и позиционной асфиксии из-за того, что пациента удерживали лицом вниз на носилках с помощью затянутых на спине и нижней части тела ремней в состоянии летаргии и основного хронического алкоголизма.

По данным медиков больницы Mount Sinai в Нью-Йорке, симптомы алкогольной абстиненции, включая тревогу, галлюцинации и возбуждение, могут возникнуть через несколько часов после того, как человек в последний раз выпил.

Полицейские, которые присутствовали при этом инциденте, заявили, что следовали процедуре при обработке звонка: передали уход за пациентом лицензированным медицинским работникам на месте происшествия.