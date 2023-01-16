Влада Спрінгфілда, штат Іллінойс, США, звинувачує двох парамедиків у вбивстві пацієнта, який страждав на алкогольну абстиненцію. Поліція заявила, що співробітники швидкої медичної допомоги діяли байдуже під час виконання своїх професійних обов’язків.

Повідомляється, що швидку викликав чоловік, який страждав на галюцинації на тлі алкогольного абстинентного синдрому. На кадрах з натільної камери поліцейських видно, як фельдшер неодноразово кричить пацієнту, який лежить на ліжку, що він повинен встати і йти до машини швидкої допомоги.

На кадрах видно, як парамедики намагаються підняти на ноги важко дихаючого чоловіка. Той ненадовго стоїть, перш ніж впасти. Зрештою, після того як пацієнт впав ще щонайменше двічі, йому допомогли вийти з дому.

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Зазначається, що на відео не видно, чи укладали медики пацієнта на ноші. Натомість кадри показують, як вони прив’язують його до нош. За повідомленням поліції, пацієнт помер після прибуття в лікарню.

Згідно з доповіддю коронера, смерть настала внаслідок компресійної та позиційної асфіксії через те, що пацієнта утримували обличчям вниз на ношах за допомогою затягнутих на спині та нижній частині тіла ременів у стані летаргії.

За даними медиків лікарні Mount Sinai в Нью-Йорку, симптоми алкогольної абстиненції, зокрема тривога, галюцинації та збудження, можуть виникнути через кілька годин після того, як людина в останній раз випила.

Поліцейські, які були присутні під час цього інциденту, заявили, що дотримувалися процедури реагування на дзвінок: передали догляд за пацієнтом ліцензованим медичним працівникам на місці події.