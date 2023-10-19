Метаболизм — наш естественный двигатель, который сжигает калории, чтобы поддерживать энергию. Диетологи выяснили, какие три продукта наносят метаболизму большего вреда, чем пользы.

Сухие завтраки

Готовые завтраки на самом деле очень удобный продукт, который утром экономит время. Однако специалисты не советуют чрезмерно увлекаться хлопьями, поскольку высокое содержание сахара и очищенные злаки приводят к повышению уровня инсулина в организме. А это может замедлить метаболизм.

Они предлагают заменить сухие смеси на яйца или обычный греческий йогурт.

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Ультраобработанное мясо

Сосиски, хот-доги, бекон, колбасы и другие мясные продукты, которые некоторые предпочитают за завтраком, прежде всего содержат множество насыщенных жиров и соли. Дело в том, что переработанному мясу не хватает основных питательных веществ и качественного белка, которые помогают ускорить метаболизм и поддерживать надлежащий уровень энергии.

Здоровая альтернатива — нежирные источники белка, в частности куриная грудка, говядина и т.д.

Лапша быстрого приготовления

Низкая питательная ценность, высокое содержание рафинированных углеводов и соли — все это плохо влияет на обмен веществ и замедляет метаболизм.

Хотя диетологи не запрещают есть лапшу быстрого приготовления, однако отмечают, что лучше делать это иногда и в умеренных количествах, придерживаясь при этом сбалансированной диеты, богатой цельнозерновыми продуктами, нежирными белками и овощами.

Источник: She Finds