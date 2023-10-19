Метаболізм — наш природний двигун, який спалює калорії, щоб підтримувати енергію. Дієтологи з’ясували, які три продукти завдають метаболізму більшої шкоди, ніж користі.
Сухі сніданки
Готові сніданки насправді дуже зручний продукт, який вранці економить час. Однак фахівці не радять надмірно захоплюватися пластівцями, оскільки високий вміст цукру та очищені злаки призводять до підвищення рівня інсуліну в організмі. А це може уповільнити метаболізм.
Вони пропонують замінити сухі суміші на яйця або звичайний грецький йогурт.
Ультраоброблене м’ясо
Сосиски, хот-доги, бекон, ковбаси та інші м’ясні продукти, яким дехто надає перевагу за сніданком, насамперед містять безліч насичених жирів і солі. Річ у тім, що переробленому м’ясу бракує основних поживних речовин і якісного білка, які допомагають прискорити метаболізм та підтримувати належний рівень енергії.
Здорова альтернатива – нежирні джерела білка, зокрема куряча грудка, яловичина тощо.
Локшина швидкого приготування
Низька поживна цінність, високий вміст рафінованих вуглеводів та солі – усе це погано впливає на обмін речовин та уповільнює метаболізм.
Хоча дієтологи не забороняють їсти локшину швидкого приготування, проте зазначають, що краще робити це іноді і в помірних кількостях, дотримуючись при цьому збалансованої дієти, багатої на цільнозернові продукти, нежирні білки та овочі.
Джерело: She Finds