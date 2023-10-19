Метаболізм — наш природний двигун, який спалює калорії, щоб підтримувати енергію. Дієтологи з’ясували, які три продукти завдають метаболізму більшої шкоди, ніж користі.

Сухі сніданки

Готові сніданки насправді дуже зручний продукт, який вранці економить час. Однак фахівці не радять надмірно захоплюватися пластівцями, оскільки високий вміст цукру та очищені злаки призводять до підвищення рівня інсуліну в організмі. А це може уповільнити метаболізм.

Вони пропонують замінити сухі суміші на яйця або звичайний грецький йогурт.

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