За последние месяцы медучреждения Украины получили более 140 мощных дизельных генераторов на случай перебоев в централизованном электроснабжении. Каждый из них будет срабатывать при аварийном отключении электричества и будет поставлять напряжение в сеть.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Благодаря автономным источникам питания, в случае чрезвычайной ситуации, смогут бесперебойно работать отделения интенсивной терапии, операционные и критически важное оборудование, — говорится в сообщении.

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По словам заместителя министра здравоохранения Богдана Боруховского, это позволяет в критические моменты обеспечить работу оборудования в операционных и реанимациях, где каждая минута без электроэнергии может стоить пациенту жизни.

Сообщается, что большая часть генераторов установлена в больницах, работающих в прифронтовых и фронтовых регионах и на деокупированных территориях. Остальные — в медицинских учреждениях на западе Украины, которые принимают наибольшее количество пациентов.

Отмечается, что генераторы предоставлены в рамках проекта ООН по обеспечению энергетической стабильности больниц Украины при поддержке Украинского гуманитарного фонда (UHF).

Известно, что всего с начала полномасштабной войны с помощью разных международных организаций в украинские больницы доставлено почти 400 генераторов.