За останні місяці медзаклади України отримали понад 140 потужних дизельних генераторів на випадок перебоїв у централізованому електропостачанні. Кожен з них буде спрацьовувати при аварійному відключенні електрики і буде поставляти напругу в мережу.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Завдяки автономним джерелам живлення, у разі надзвичайної ситуації, зможуть безперебійно працювати відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, – йдеться у повідомленні.

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За словами заступника міністра охорони здоров’я Богдана Боруховського, це дозволяє в критичні моменти забезпечити роботу обладнання в операційних та реанімаціях, де кожна хвилина без електроенергії може коштувати пацієнту життя.

Повідомляється, що велика частина генераторів встановлена в лікарнях, що працюють в прифронтових і фронтових регіонах і на деокупованих територіях. Решта – у медичних закладах на заході України, які приймають найбільшу кількість пацієнтів.

Зазначається, що генератори надані в рамках проекту ООН щодо забезпечення енергетичної стабільності лікарень України за підтримки Українського гуманітарного фонду (UHF).

Відомо, що загалом з початку повномасштабної війни за допомогою різних міжнародних організацій в українські лікарні доставлено майже 400 генераторів.