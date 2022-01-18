Четвертая доза вакцины от коронавируса повышает уровень антител больше, чем третья прививка. Однако этого недостаточно, чтобы обеспечить защиту от штамма Омикрон.

Соответствующее исследование с прививкой четырех доз вакцин проводил израильский медицинский центр Шиба. Исследователи провели вторую бустерную прививку вакциной Pfizer среди своих 154 сотрудников через две недели. Затем еще 120 человек прошли ревакцинацию препаратом Moderna через неделю.

Их сравнивали с контрольной группой, которая не получала четвертый укол. В больнице сообщили, что те, кто входил в группу Moderna, ранее получили три укола вакцины Pfizer.

Согласно результатам исследования, четвертая прививка вакцины – увеличивает уровень антител еще больше, чем третья, впрочем, и этого недостаточно.

— К этому времени мы уже знаем, что уровень антител, необходимый для защиты от заражения штаммом Омикрон, вероятно, слишком высок для вакцины, даже если это хорошая вакцина, — отметил глава Центра Гили Регев-Йохай.

Выводы, которые, по словам больницы, были первыми в мире, были предварительными и еще не опубликованы официально.

В Израиле в декабре 2021 года начали предлагать четвертую прививку или же вторую ревакцинацию для наиболее уязвимых групп и людям из группы высокого риска.