Израиль продолжает демонстрировать лидерские инициативы по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Так власти страны первыми в мире заявили о намерении начать уже в апреле прививочную Covid-кампанию новорожденных от шести месяцев.

— Сейчас в Израиле самый младший возраст для Covid-вакцинирования – дети от пяти лет. Я считаю, что до апреля вакцинация будет расширена на младенцев от шести месяцев, — сказал директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Ашер Шалмон журналистам.

Сообщается, что фармацевтическая компания Pfizer проводит соответствующие клинические испытания своего препарата, стремясь снизить возраст для вакцинирования до шести месяцев. Уже появились первые данные о благоприятных сдвигах в этом процессе.

В настоящее время Pfizer испытывает схему введения трех мини-доз для детей до пяти лет, поскольку, как показали результаты, введение двух обычных доз вызывает сильную реакцию у детей до двух лет.

Напомним: в конце прошлого года Израиль ввел вакцинацию четвертой дозой граждан из групп риска.

Источник: The Times of Israel