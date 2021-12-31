В Израиле официально одобрили использование четвертой дозы вакцины против коронавируса для людей.

Об этом сообщил генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Эш.

Сначала четвертый укол получат люди с ослабленной иммунной системой.

После иммунизации этой части населения местные органы здравоохранения пересмотрят рекомендации других групп.

В целом же в Израиле около двух третей населения, почти 9,5 млн, получили по меньшей мере одну дозу вакцины, а около 4,2 млн — все три.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020, уже более года. Израилю удалось привить большинство населения страны, как и ОАЭ, Японии, государствам ЕС.

В то же время не все могут похвастаться такими успехами. В Украине 47,3% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку, 44,1% — две дозы вакцины.

В африканских странах этот показатель еще меньше. Такая ситуация возникла из-за неравного доступа к вакцине и особенностям национальных кампаний по иммунизации.