В Ізраїлі офіційно схвалили використання четвертої дози вакцини від коронавірусу для людей.

Про це повідомив генеральний директор міністерства охорони здоров’я Ізраїлю Нахман Еш.

Спочатку четвертий укол отримають люди з ослабленою імунною системою.

Після імунізації цієї частини населення місцеві органи охорони здоров’я переглянуть рекомендації для інших груп.

Загалом же в Ізраїлі близько двох третин населення, майже 9,5 млн, отримали щонайменше одну дозу вакцини, а близько 4,2 млн – усі три.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020-ого, уже понад рік. Ізраїлю вдалося щепити більшість населення країни, як і ОАЕ, Японії, державам ЄС.

Водночас не всі можуть похвалитися такими успіхами. В Україні 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення, 44,1% – дві дози вакцини.

В африканських країнах цей показник ще менший. Така ситуація виникла через нерівний доступ до вакцини та особливості національних кампаній з імунізації.