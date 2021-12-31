Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Поки що не для всіх: Ізраїль схвалив четверту дозу Covid-вакцини

31 Грудня 2021, 08:53
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Поки що не для всіх: Ізраїль схвалив четверту дозу Covid-вакцини
Джерело: Depositphotos

В Ізраїлі офіційно схвалили використання четвертої дози вакцини від коронавірусу для людей.

Про це повідомив генеральний директор міністерства охорони здоров’я Ізраїлю Нахман Еш.

Спочатку четвертий укол отримають люди з ослабленою імунною системою.

Після імунізації цієї частини населення місцеві органи охорони здоров’я переглянуть рекомендації для інших груп.

Загалом же в Ізраїлі близько двох третин населення, майже 9,5 млн, отримали щонайменше одну дозу вакцини, а близько 4,2 млн – усі три.

Читайте також:
вакцинаРевакцинація та бустерна доза: Ляшко пояснив різницю

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020-ого, уже понад рік. Ізраїлю вдалося щепити більшість населення країни, як і ОАЕ, Японії, державам ЄС.

Водночас не всі можуть похвалитися такими успіхами. В Україні 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення, 44,1% – дві дози вакцини.

В африканських країнах цей показник ще менший. Така ситуація виникла через нерівний доступ до вакцини та особливості національних кампаній з імунізації.

Джерело
AP
Теги
Ізраїль , Вакцинація , Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка