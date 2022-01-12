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Беременных нужно включать в испытания лекарств и вакцин от Covid-19 — ВОЗ

12 января 2022, 19:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
беременность
Источник: Depositphotos

Беременных женщин необходимо включать в клинические испытания вакцин от коронавируса, считает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом на брифинге заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

 — Беременные женщины не находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом, — сказал глава ВОЗ. — Но если они заражаются, то они попадают в группу повышенного риска течения заболевания в тяжелой форме. Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей.

ВОЗ призвала включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин.

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Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что, к счастью, случаи передачи вируса ребенку в утробе матери или во время его рождения крайне редки, а в грудном молоке исследователи не  выявили активные частицы вируса.

В Британии запускается рекламная кампания, чтобы привлечь беременных женщин получить первую, вторую или бустерную прививку.

Источник
Всемирная организация здравоохранения
Теги
Коронавирус Covid-19
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