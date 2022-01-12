Вагітних жінок необхідно включати до клінічних випробувань вакцин від коронавірусу, вважає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Про це на брифінгу заявив голова організації Тедрос Аданом Гебрейєсус.

– Вагітні жінки не перебувають у групі підвищеного ризику зараження коронавірусом, – сказав голова ВООЗ. – Але якщо вони заражаються, то вони потрапляють до групи підвищеного ризику перебігу захворювання у тяжкій формі. Тому життєво важливо, щоб вагітні жінки у всіх країнах мали доступ до вакцин для захисту свого життя та життя своїх дітей.

ВООЗ закликала включати вагітних жінок до клінічних випробувань нових засобів лікування та вакцин.

Тедрос Аданом Гебрейєсус зазначив, що, на щастя, випадки передачі вірусу дитині в утробі матері або під час її народження вкрай рідкісні, а в грудному молоці дослідники не виявили активних частинок вірусу.

У Британії запускається рекламна кампанія, щоб залучити вагытних жінок отримати перше, друге або бустерне щеплення.