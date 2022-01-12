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Вагітних потрібно включати у випробування ліків та вакцин від Covid-19 – ВООЗ

12 Січня 2022, 19:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
беременность
Джерело: Depositphotos

Вагітних жінок необхідно включати до клінічних випробувань вакцин від коронавірусу, вважає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Про це на брифінгу заявив голова організації Тедрос Аданом Гебрейєсус.

– Вагітні жінки не перебувають у групі підвищеного ризику зараження коронавірусом, – сказав голова ВООЗ. – Але якщо вони заражаються, то вони потрапляють до групи підвищеного ризику перебігу захворювання у тяжкій формі. Тому життєво важливо, щоб вагітні жінки у всіх країнах мали доступ до вакцин для захисту свого життя та життя своїх дітей.

ВООЗ закликала включати вагітних жінок до клінічних випробувань нових засобів лікування та вакцин.

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Тедрос Аданом Гебрейєсус зазначив, що, на щастя, випадки передачі вірусу дитині в утробі матері або під час її народження вкрай рідкісні, а в грудному молоці дослідники не виявили активних частинок вірусу.

У Британії запускається рекламна кампанія, щоб залучити вагытних жінок отримати перше, друге або бустерне щеплення.

Джерело
Всесвітня організація охорони здоров’я
Теги
Коронавирус Covid-19
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