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Вакцинація

Вже в квітні: Ізраїль має намір вакцинувати від Covid-19 немовлят, починаючи з шести місяців

13 Січня 2022, 09:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

Ізраїль продовжує демонструвати лідерські ініціативи щодо вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Так влада країни першою в світі заявили про намір почати вже квітні щеплювальну кампанію новонароджених від шести місяців.

– Зараз в Ізраїлі наймолодший вік для вакцинації – діти від п’яти років. Я вважаю, що до квітня вакцинація буде розширена на немовлят від шести місяців, – сказав директор з міжнародних відносин Міністерства охорони здоров’я Ашер Шалмон журналістам.

Повідомляється, що фармацевтична компанія Pfizer проводить відповідні клінічні випробування свого препарату, прагнучи знизити вік для вакцинації до шести місяців. Вже з’явилися перші дані про сприятливі напрямки в цьому процесі.

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Наразі Pfizer випробовує схему введення трьох міні доз для дітей до 5 років, оскільки, як показали результати, введення двох звичайних доз викликає сильну реакцію у дітей до двох років.

Нагадаємо: наприкінці минулого року Ізраїль ввів вакцинацію четвертою дозою громадян з груп ризику.

Джерело: The Times of Israel

Теги
Ізраїль , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , новонароджені
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