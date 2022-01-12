Коронавірус втрачає 90% своєї здатності заразити людину після 5 хвилин на свіжому повітрі.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели науковці Бристольського університету (Англія). Вони змоделювали поширення усіх штамів SARS-CoV-2.

Згідно з результатами дослідження, Covid-19 швидше передається на короткі відстані, тому фізична дистанція та носіння маски, ймовірно, є найефективнішим засобом запобігання інфекції.

Директор Центру дослідження аерозолів Бристольського університету Джонатан Рід стверджує, що до цього уявлення щодо поширення коронавірусу в повітрі базувалися на використанні так званих барабанів Гольдберга — лабораторних пристроїв, які за рахунок обертання тримають аерозолі у повітрі.

Американські вчені дійшли висновку, що інфекційний вірус все ще можна виявити через три години. Проте такі експерименти неточно повторюють те, що відбувається, коли людина кашляє або дихає.

Тому науковці з Бристольського університету розробили пристрій, який дозволяє генерувати аерозолі й утримувати їх між двома наелектризованими кільцями до 20 хвилин, а також регулювати параметри зовнішнього середовища.

– Це перший випадок, коли хтось зміг фактично змоделювати, що відбувається з повітрям під час процесу видиху, – каже вчений.

За словами спеціалістів, частинки вірусу за межами легень починають втрачати вологу й різко окислюються, що призводить до різкого падіння їхньої заразності вже протягом 5 хвилин.

Коли цей показник був нижчим за 50%, подібно до відносно сухого повітря в багатьох офісах – вірус втратив половину своєї інфекційності протягом 10 секунд, після чого спад був повільнішим та стабільнішим.

А при вологості 90% – приблизно еквівалентно паровій або душовій – зниження інфекційності було більш поступовим: 52% частинок залишалися заразними через 5 хвилин, а через 20 хвилин – приблизно 10%.

– Це означає, що під час зустрічі з друзями в пабі я скоріше інфікуюсь коронавірусом від них або вони — від мене, аніж хтось із нас — від когось, бо частинки долетять з іншого боку приміщення, — пояснив Рід.

Він стверджує, що дослідження підкреслює важливість носіння масок у випадках, коли зберігати соціальну дистанцію люди не можуть. Нині воно перебуває на етапі рецензії, тож його остаточні висновки можуть змінитися.