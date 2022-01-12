Коронавірус втрачає 90% своєї здатності заразити людину після 5 хвилин на свіжому повітрі.
Про це свідчать результати дослідження, яке провели науковці Бристольського університету (Англія). Вони змоделювали поширення усіх штамів SARS-CoV-2.
Згідно з результатами дослідження, Covid-19 швидше передається на короткі відстані, тому фізична дистанція та носіння маски, ймовірно, є найефективнішим засобом запобігання інфекції.
Американські вчені дійшли висновку, що інфекційний вірус все ще можна виявити через три години. Проте такі експерименти неточно повторюють те, що відбувається, коли людина кашляє або дихає.
Тому науковці з Бристольського університету розробили пристрій, який дозволяє генерувати аерозолі й утримувати їх між двома наелектризованими кільцями до 20 хвилин, а також регулювати параметри зовнішнього середовища.
– Це перший випадок, коли хтось зміг фактично змоделювати, що відбувається з повітрям під час процесу видиху, – каже вчений.
За словами спеціалістів, частинки вірусу за межами легень починають втрачати вологу й різко окислюються, що призводить до різкого падіння їхньої заразності вже протягом 5 хвилин.
Коли цей показник був нижчим за 50%, подібно до відносно сухого повітря в багатьох офісах – вірус втратив половину своєї інфекційності протягом 10 секунд, після чого спад був повільнішим та стабільнішим.
А при вологості 90% – приблизно еквівалентно паровій або душовій – зниження інфекційності було більш поступовим: 52% частинок залишалися заразними через 5 хвилин, а через 20 хвилин – приблизно 10%.
– Це означає, що під час зустрічі з друзями в пабі я скоріше інфікуюсь коронавірусом від них або вони — від мене, аніж хтось із нас — від когось, бо частинки долетять з іншого боку приміщення, — пояснив Рід.
Він стверджує, що дослідження підкреслює важливість носіння масок у випадках, коли зберігати соціальну дистанцію люди не можуть. Нині воно перебуває на етапі рецензії, тож його остаточні висновки можуть змінитися.