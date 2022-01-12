Коронавирус теряет 90% своей способности заразить человека после 5 минут на свежем воздухе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели ученые Бристольского университета (Англия). Они смоделировали распространение всех штаммов SARS-CoV-2.

Согласно результатам исследования, Covid-19 быстрее передается на короткие расстояния, поэтому физическая дистанция и ношение маски, вероятно, является самым эффективным средством предотвращения инфекции.

Директор Центра исследования аэрозолей Бристольского университета Джонатан Рид утверждает, что до этого представления о распространении коронавируса в воздухе базировались на использовании так называемых барабанов Гольдберга — лабораторных устройств, которые за счет вращения держат аэрозоли в воздухе.

Американские ученые пришли к выводу, что инфекционный вирус все еще можно обнаружить через три часа. Однако такие эксперименты неточно повторяют то, что происходит, когда человек кашляет или дышит.

Поэтому ученые из Бристольского университета разработали устройство, которое позволяет генерировать аэрозоли и удерживать их между двумя наэлектризованными кольцами до 20 минут, а также регулировать параметры внешней среды.

— Это первый случай, когда кто-то смог фактически смоделировать, что происходит с воздухом во время процесса выдоха, — говорит ученый.

По словам специалистов, частицы вируса за пределами легких начинают терять влагу и резко окисляются, что приводит к резкому падению их заразности уже в течение пяти минут.

Когда этот показатель был ниже 50%, подобно относительно сухому воздуху в многих офисах – вирус потерял половину своей инфекционности в течение 10 секунд, после чего спад был более медленным и стабильным.

А при влажности 90% – примерно эквивалентно паровой или душевой – снижение инфекционности было более постепенным: 52% частиц оставались заразными через 5 минут, а через 20 минут – примерно 10%.

— Это означает, что во время встречи с друзьями в пабе я скорее инфицируюсь коронавирусом от них или они от меня, чем кто-то из нас — от кого-то, потому что частицы долетят с другой стороны помещения, — объяснил Рид.

Он утверждает, что исследование подчеркивает важность ношения масок в случаях, когда сохранять социальную дистанцию люди не могут. Сейчас оно находится на этапе рецензии, поэтому его окончательные выводы могут измениться.